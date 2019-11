மாவட்ட செய்திகள்

ராமநாதபுரம், சிவகங்கை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 2,586 பேருக்கு காவலர் உடல்தகுதி தேர்வு இன்று தொடங்குகிறது + "||" + 2,586 people from Ramanathapuram, Sivagangai district will be discharged.

ராமநாதபுரம், சிவகங்கை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 2,586 பேருக்கு காவலர் உடல்தகுதி தேர்வு இன்று தொடங்குகிறது