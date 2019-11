மாவட்ட செய்திகள்

வேலூர் நேதாஜி மைதானத்தில் இரண்டாம்நிலை காவலர் பணிக்கான உடல்தகுதி தேர்வு தொடங்கியது + "||" + The body selection for the secondary guard duty began at the Vellore Netaji Ground

வேலூர் நேதாஜி மைதானத்தில் இரண்டாம்நிலை காவலர் பணிக்கான உடல்தகுதி தேர்வு தொடங்கியது