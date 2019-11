மாவட்ட செய்திகள்

முதல்-மந்திரி எடியூரப்பாவுக்கு தேவேகவுடா பாராட்டு “அவர் எனது எதிரி அல்ல” + "||" + Deve Gowda praises chief Minister Yeddyurappa: "He is not my enemy"

முதல்-மந்திரி எடியூரப்பாவுக்கு தேவேகவுடா பாராட்டு “அவர் எனது எதிரி அல்ல”