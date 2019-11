மாவட்ட செய்திகள்

மேல்முறையீடு: தகவல் அறியும் உரிமை ஆணையத்தில் 8,942 மனுக்கள் நிலுவையில் உள்ளன - ஆணையாளர் முருகன் பேட்டி + "||" + Appeal In the Right to Information Commission There are 8,942 petitions pending Interview with Commissioner Murugan

மேல்முறையீடு: தகவல் அறியும் உரிமை ஆணையத்தில் 8,942 மனுக்கள் நிலுவையில் உள்ளன - ஆணையாளர் முருகன் பேட்டி