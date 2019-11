மாவட்ட செய்திகள்

சோமசீலா அணை நீர்பிடிப்பு பகுதியில் பலத்த மழை: பூண்டி ஏரிக்கு கூடுதல் தண்ணீர் கிடைக்க வாய்ப்பு + "||" + Heavy rain in Somasela Dam catchment area To Boondi Lake Additional Opportunity for water availability

சோமசீலா அணை நீர்பிடிப்பு பகுதியில் பலத்த மழை: பூண்டி ஏரிக்கு கூடுதல் தண்ணீர் கிடைக்க வாய்ப்பு