மாவட்ட செய்திகள்

பெங்களூருவில் டாக்டரை தாக்கிய வழக்கில் கன்னட அமைப்பின் மகளிர் அணி தலைவி உள்பட 12 பேர் போலீசில் சரண் + "||" + In the case of attacking the doctor, 12 persons including the leader of the Kannada women's team are surrender in police

பெங்களூருவில் டாக்டரை தாக்கிய வழக்கில் கன்னட அமைப்பின் மகளிர் அணி தலைவி உள்பட 12 பேர் போலீசில் சரண்