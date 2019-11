மாவட்ட செய்திகள்

வாலாஜாவில் பீடி மண்டி அதிபரின் வீட்டில் கதவை உடைத்து ரூ.27 லட்சம் நகை - பணம் கொள்ளை + "||" + At the Beedi Mandi Principal's home in Walaja Rs 27 lakh for breaking the door Jewelry - money robbery

வாலாஜாவில் பீடி மண்டி அதிபரின் வீட்டில் கதவை உடைத்து ரூ.27 லட்சம் நகை - பணம் கொள்ளை