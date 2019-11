மாவட்ட செய்திகள்

பூதலூர் ஒன்றியத்தில், அனைத்து ஏரிகளும் நிரம்பின - விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி + "||" + In Pootalur Union, all lakes are filled - The farmers are happy

பூதலூர் ஒன்றியத்தில், அனைத்து ஏரிகளும் நிரம்பின - விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி