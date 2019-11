மாவட்ட செய்திகள்

சுற்றுச்சுழல் துறை சார்பில் தூய்மை பணி அமைச்சர் கந்தசாமி தொடங்கி வைத்தார் + "||" + Minister of Cleaning Services Kandaswamy inaugurated on behalf of the Department of Environment

சுற்றுச்சுழல் துறை சார்பில் தூய்மை பணி அமைச்சர் கந்தசாமி தொடங்கி வைத்தார்