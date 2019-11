மாவட்ட செய்திகள்

பாரதீய ஜனதாவுடன் மோதல் எதிரொலி, மத்திய மந்திரிசபையில் இருந்து சிவசேனா விலகல் - அரவிந்த் சாவந்த் பதவியை ராஜினாமா செய்தார் + "||" + Echo conflict with the BJP, Shiv Sena resigns from central cabinet

பாரதீய ஜனதாவுடன் மோதல் எதிரொலி, மத்திய மந்திரிசபையில் இருந்து சிவசேனா விலகல் - அரவிந்த் சாவந்த் பதவியை ராஜினாமா செய்தார்