மாவட்ட செய்திகள்

பா.ஜனதா, ஜனதா தளம்(எஸ்) கட்சிகள் ரகசிய ஒப்பந்தமா?முதல்-மந்திரியின் அரசியல் ஆலோசகர் எஸ்.ஆர்.விஸ்வநாத் பதில் + "||" + Are the Janata Party and Janata Dal (S) parties a confidentiality agreement?

பா.ஜனதா, ஜனதா தளம்(எஸ்) கட்சிகள் ரகசிய ஒப்பந்தமா?முதல்-மந்திரியின் அரசியல் ஆலோசகர் எஸ்.ஆர்.விஸ்வநாத் பதில்