மாவட்ட செய்திகள்

குடிநீர் சீராக வழங்கக்கோரி, சாலை மறியலில் ஈடுபட முயன்ற பொதுமக்கள் - அதிகாரிகள் பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு + "||" + Water regulates the grant, Blocked the road and tried to engage the public

குடிநீர் சீராக வழங்கக்கோரி, சாலை மறியலில் ஈடுபட முயன்ற பொதுமக்கள் - அதிகாரிகள் பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு