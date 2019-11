மாவட்ட செய்திகள்

இரு மாநகராட்சிகள் உள்பட 14 அமைப்புகளுக்கானஉள்ளாட்சி தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை இன்று நடக்கிறதுபலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு + "||" + For 14 organizations, including two municipalities Local election voting is taking place today

