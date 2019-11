மாவட்ட செய்திகள்

துடியலூர் அருகே இரவு நேரத்தில், குடியிருப்பு பகுதிக்குள் காட்டுயானைகள் சுற்றித்திரிந்ததால் பொதுமக்கள் அச்சம் + "||" + The public fears that wild elephants roamed the residential area

