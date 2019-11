மாவட்ட செய்திகள்

வறுமை கோட்டுக்கு கீழ் உள்ளவர்களுக்குஇலவச ஆடுகள் வழங்க வேண்டும்கலெக்டரிடம், கிராம மக்கள் கோரிக்கை + "||" + For those under the poverty line Free goats should be provided

