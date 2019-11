மாவட்ட செய்திகள்

ஊட்டியில் மருத்துவக்கல்லூரி அமைக்க நிதி ஒதுக்கீடு: தமிழக அரசுக்கு, ஆ.ராசா எம்.பி. பாராட்டு + "||" + Funding for setting up Medical College in Ooty: Government of Tamil Nadu A.Rasa MP Complimentary

ஊட்டியில் மருத்துவக்கல்லூரி அமைக்க நிதி ஒதுக்கீடு: தமிழக அரசுக்கு, ஆ.ராசா எம்.பி. பாராட்டு