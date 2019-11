மாவட்ட செய்திகள்

மராட்டிய ஆட்சி அதிகாரம் இன்னும் பா.ஜனதா கைகளில் தான் இருக்கிறதுசிவசேனா தாக்கு + "||" + The Maratha rule is still in the hands of the BJP Shiv Sena attack

மராட்டிய ஆட்சி அதிகாரம் இன்னும் பா.ஜனதா கைகளில் தான் இருக்கிறதுசிவசேனா தாக்கு