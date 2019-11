மாவட்ட செய்திகள்

எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் சிறப்பான ஆட்சி நடக்கிறது: தமிழகத்தில் வெற்றிடம் இல்லை - அமைச்சர் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் பேட்டி + "||" + Led by Edappadi Palanisamy Excellent governance happens There is no vacuum in Tamil Nadu Interview with Minister KA Senkottaiyan

எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் சிறப்பான ஆட்சி நடக்கிறது: தமிழகத்தில் வெற்றிடம் இல்லை - அமைச்சர் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் பேட்டி