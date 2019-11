மாவட்ட செய்திகள்

கோவையில், குடோனில் பதுக்கிய ரூ.75 லட்சம் குட்கா பறிமுதல் வடமாநிலத்தை சேர்ந்த அண்ணன்-தம்பி கைது + "||" + Hid in Gudon Rs.75 lakh seized from Kutka - Brother's arrested in the northern state

கோவையில், குடோனில் பதுக்கிய ரூ.75 லட்சம் குட்கா பறிமுதல் வடமாநிலத்தை சேர்ந்த அண்ணன்-தம்பி கைது