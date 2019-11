மாவட்ட செய்திகள்

கடலோர கிராமங்களில் தடுப்புசுவர் கட்ட நாடாளுமன்றத்தில் வலியுறுத்தி உள்ளேன் - குளச்சலில் வசந்தகுமார் எம்.பி. பேச்சு + "||" + In coastal villages Preventive Build the wall I have insisted in Parliament Vasanthakumar MP at Kulachal Speech

கடலோர கிராமங்களில் தடுப்புசுவர் கட்ட நாடாளுமன்றத்தில் வலியுறுத்தி உள்ளேன் - குளச்சலில் வசந்தகுமார் எம்.பி. பேச்சு