மாவட்ட செய்திகள்

கன்னியாகுமரியில் ஓடை உடைந்ததால் சாலையில் ஆறாக ஓடிய கழிவுநீர் - சுற்றுலா பயணிகள் அவதி + "||" + In Kanyakumari The sewage flowed down the road as the stream was broken Awadhi for tourists

கன்னியாகுமரியில் ஓடை உடைந்ததால் சாலையில் ஆறாக ஓடிய கழிவுநீர் - சுற்றுலா பயணிகள் அவதி