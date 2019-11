மாவட்ட செய்திகள்

டிப்-டாப் உடை அணிந்து வந்து டாஸ்மாக் ஊழியர்களை ஏமாற்றி ரூ.1 லட்சத்து 14 ஆயிரம் பறித்தவர் கைது + "||" + Come dressed in dip-top TASMAC Cheating employees Arrested for extorting Rs 14 lakhs

டிப்-டாப் உடை அணிந்து வந்து டாஸ்மாக் ஊழியர்களை ஏமாற்றி ரூ.1 லட்சத்து 14 ஆயிரம் பறித்தவர் கைது