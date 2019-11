மாவட்ட செய்திகள்

பெங்களூருவில் இடைத்தேர்தல் நடைபெறும் 3 தொகுதிகளில்பா.ஜனதாவில் அதிருப்தியாளர்கள் இல்லைமத்திய மந்திரி சதானந்தகவுடா பேட்டி + "||" + There are no dissidents in BJP Interview with Central Minister Sadananda Gowda

பெங்களூருவில் இடைத்தேர்தல் நடைபெறும் 3 தொகுதிகளில்பா.ஜனதாவில் அதிருப்தியாளர்கள் இல்லைமத்திய மந்திரி சதானந்தகவுடா பேட்டி