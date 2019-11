மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் விடிய, விடிய கொட்டிய மழைகுலசேகரன்பட்டினத்தில் 104 மி.மீ. பதிவு + "||" + Thunderstorms in the Tuticorin district 104 mm in Kulasekaranapattinam. Registration

