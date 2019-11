மாவட்ட செய்திகள்

அரக்கோணத்தில் ஏ.டி.எம். கார்டை மாற்றிக் கொடுத்து முதியவரிடம் ரூ.65 ஆயிரம் திருட்டு - வாலிபருக்கு வலைவீச்சு + "||" + In Arakkonam Transfer the ATM card Theft of Rs 65 thousand to old man

அரக்கோணத்தில் ஏ.டி.எம். கார்டை மாற்றிக் கொடுத்து முதியவரிடம் ரூ.65 ஆயிரம் திருட்டு - வாலிபருக்கு வலைவீச்சு