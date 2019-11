மாவட்ட செய்திகள்

ராணிபென்னூர் தொகுதி பா.ஜனதாவினர்முதல்-மந்திரி எடியூரப்பா வீட்டை முற்றுகையிட்டு போராட்டம் + "||" + Ranipennur constituency Struggle to block house of first minister Yeddyurappa

ராணிபென்னூர் தொகுதி பா.ஜனதாவினர்முதல்-மந்திரி எடியூரப்பா வீட்டை முற்றுகையிட்டு போராட்டம்