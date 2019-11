மாவட்ட செய்திகள்

வாசுதேவநல்லூர் அருகேவயலுக்குள் தண்ணீர் புகுந்து நெற்பயிர்கள் சேதம் + "||" + Near Vasudevanallur Damage to rice by inundating the field

வாசுதேவநல்லூர் அருகேவயலுக்குள் தண்ணீர் புகுந்து நெற்பயிர்கள் சேதம்