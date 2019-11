மாவட்ட செய்திகள்

வாக்குறுதியை நிறைவேற்றாதவர்களின் வீழ்ச்சி தொடங்கி விட்டதுபாரதீய ஜனதா மீது சிவசேனா தாக்கு + "||" + The fall of those who have not fulfilled the promise has begun Shiv Sena attacks Bharatiya Janata Party

வாக்குறுதியை நிறைவேற்றாதவர்களின் வீழ்ச்சி தொடங்கி விட்டதுபாரதீய ஜனதா மீது சிவசேனா தாக்கு