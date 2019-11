மாவட்ட செய்திகள்

நாகர்கோவிலில் இருந்து கேரளாவுக்கு, ரெயிலில் கடத்த முயன்ற 1½ டன் ரேஷன் அரிசி பறிமுதல் - வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை + "||" + From Nagercoil to Kerala, 1½ tons of trying to smuggle in rail Ration rice confiscation

நாகர்கோவிலில் இருந்து கேரளாவுக்கு, ரெயிலில் கடத்த முயன்ற 1½ டன் ரேஷன் அரிசி பறிமுதல் - வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை