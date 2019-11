மாவட்ட செய்திகள்

மருத்துவ தேவைகளுக்கு: பி.எம்.சி. வங்கி வாடிக்கையாளர்கள் ரூ.1 லட்சம் வரை எடுக்கலாம் - ஐகோர்ட்டில், ரிசர்வ் வங்கி தகவல் + "||" + For medical needs PMC Bank customers It can take up to Rs 1 lakh

மருத்துவ தேவைகளுக்கு: பி.எம்.சி. வங்கி வாடிக்கையாளர்கள் ரூ.1 லட்சம் வரை எடுக்கலாம் - ஐகோர்ட்டில், ரிசர்வ் வங்கி தகவல்