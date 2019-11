மாவட்ட செய்திகள்

மு.க.ஸ்டாலின் முதல்-அமைச்சர் ஆனதும், திருமாநிலையூர் புதிய பஸ் நிலைய பணிகள் ஓராண்டுக்குள் முடிக்கப்படும் - வி.செந்தில்பாலாஜி எம்.எல்.ஏ. பேச்சு + "||" + MK.Stalin first - minister came, Tirumanilaiyur tasks of the new bus station Will be completed within a year

மு.க.ஸ்டாலின் முதல்-அமைச்சர் ஆனதும், திருமாநிலையூர் புதிய பஸ் நிலைய பணிகள் ஓராண்டுக்குள் முடிக்கப்படும் - வி.செந்தில்பாலாஜி எம்.எல்.ஏ. பேச்சு