மாவட்ட செய்திகள்

சிவகங்கை அருகே பரிதாபம்: ஊருணியில் மூழ்கி 2 சிறுமிகள் பலி - குளிக்க சென்ற போது நேர்ந்த சோகம் + "||" + Pity near Sivaganga: Uruni 2 girls killed in the sinking - The tragedy of going to the bath

சிவகங்கை அருகே பரிதாபம்: ஊருணியில் மூழ்கி 2 சிறுமிகள் பலி - குளிக்க சென்ற போது நேர்ந்த சோகம்