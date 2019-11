மாவட்ட செய்திகள்

ரஜினிகாந்த் சொன்ன அதிசயம்போல, 2021-ல் அ.தி.மு.க.-தி.மு.க. இல்லாத புதிய ஆட்சி அமையும் - டி.டி.வி.தினகரன் பேட்டி + "||" + As Rajinikanth said, In 2021, the ADMK-DMK will be re-elected. New rule of absence

ரஜினிகாந்த் சொன்ன அதிசயம்போல, 2021-ல் அ.தி.மு.க.-தி.மு.க. இல்லாத புதிய ஆட்சி அமையும் - டி.டி.வி.தினகரன் பேட்டி