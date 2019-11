மாவட்ட செய்திகள்

கோடையை சமாளிக்கும் விதமாகசென்னை குடிநீர் தேவைக்கு புதிய நீர் ஆதாரம் கண்டுபிடிப்புபொதுப்பணித்துறை நடவடிக்கை + "||" + Discovery of new water source for Chennai water demand

கோடையை சமாளிக்கும் விதமாகசென்னை குடிநீர் தேவைக்கு புதிய நீர் ஆதாரம் கண்டுபிடிப்புபொதுப்பணித்துறை நடவடிக்கை