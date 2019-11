மாவட்ட செய்திகள்

விவசாய பணிகளுக்காக செட்டிப்பாளையம் அணையிலிருந்து வாய்க்காலில் தண்ணீர் திறப்பு + "||" + Drainage of water from Chettipalayam Dam for agricultural purposes

