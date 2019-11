மாவட்ட செய்திகள்

சுருளி அருவியில் குவிந்த அய்யப்ப பக்தர்கள் + "||" + Ayyappa devotees who are concentrated in the Suruli Falls

சுருளி அருவியில் குவிந்த அய்யப்ப பக்தர்கள்