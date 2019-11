மாவட்ட செய்திகள்

அரசு பள்ளிக்கூடத்தை சூறையாடிய வழக்கு: 4 பேருக்கு 10 ஆண்டு ஜெயில் - தூத்துக்குடி கோர்ட்டு தீர்ப்பு + "||" + Public schools have ravaged the case: 10 years jail for 4 persons - Tuticorin court verdict

அரசு பள்ளிக்கூடத்தை சூறையாடிய வழக்கு: 4 பேருக்கு 10 ஆண்டு ஜெயில் - தூத்துக்குடி கோர்ட்டு தீர்ப்பு