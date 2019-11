மாவட்ட செய்திகள்

கோர்ட்டில் ஆஜராகாததால் பேராசிரியை நிர்மலாதேவி கைது - அமைச்சர் மிரட்டுவதாக பரபரப்பு புகார் + "||" + By not appearing in court Professor Arrest of Nirmaladevi - The Minister complains of intimidation

கோர்ட்டில் ஆஜராகாததால் பேராசிரியை நிர்மலாதேவி கைது - அமைச்சர் மிரட்டுவதாக பரபரப்பு புகார்