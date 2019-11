மாவட்ட செய்திகள்

மழைநீர் கால்வாய்களில், சாக்கடை கழிவுகளை திறந்துவிட்டால் ரூ.1 லட்சம் அபராதம் - மாநகராட்சி கமிஷனர் எச்சரிக்கை + "||" + In rainwater canals Once the sewage is opened Fines of Rs 1 lakh

