மாவட்ட செய்திகள்

மெட்ரோ-3 திட்டத்துக்காக சுரங்க பாதை அமைக்கும் பணி 70 சதவீதம் முடிந்தது + "||" + The construction of the tunnel for the Metro-3 project is 70 percent complete

