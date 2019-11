மாவட்ட செய்திகள்

கோட்டார் சவேரியார் ஆலய திருவிழாவையொட்டி குமரி மாவட்டத்துக்கு 3-ந் தேதி உள்ளூர் விடுமுறை - கலெக்டர் அறிவிப்பு + "||" + In honor of the Kottar Saveriyar Temple Festival Local holidays in Kumari District - Collector's Notice

