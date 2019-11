மாவட்ட செய்திகள்

செடி-கொடிகளை அகற்றும் பணியை தடுத்து நிறுத்திய அதிகாரிகள்; பொதுமக்கள் அதிருப்தி + "||" + Officers who stopped the work of removing plants; Public people discontent

செடி-கொடிகளை அகற்றும் பணியை தடுத்து நிறுத்திய அதிகாரிகள்; பொதுமக்கள் அதிருப்தி