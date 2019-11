மாவட்ட செய்திகள்

புதிய மாவட்டம் தொடங்கப்பட்டுள்ளதன் மூலம் திருப்பத்தூர் மக்களின் வாழ்வில் திருப்புமுனை ஏற்பட்டுள்ளது + "||" + Thiruppathur with the opening of the new district There is a turning point in people's lives Deputy Chief Minister O Panneerselvam

புதிய மாவட்டம் தொடங்கப்பட்டுள்ளதன் மூலம் திருப்பத்தூர் மக்களின் வாழ்வில் திருப்புமுனை ஏற்பட்டுள்ளது