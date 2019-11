மாவட்ட செய்திகள்

திண்டுக்கல் மாநகராட்சி சார்பில், வேலைக்கு செல்லும் பெண்களுக்கு 860 ஸ்கூட்டர் - டிசம்பர் 12-ந்தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம் + "||" + On behalf of Dindigul Corporation, 860 scooter for working women

திண்டுக்கல் மாநகராட்சி சார்பில், வேலைக்கு செல்லும் பெண்களுக்கு 860 ஸ்கூட்டர் - டிசம்பர் 12-ந்தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம்