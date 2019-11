மாவட்ட செய்திகள்

கயத்தாறு அருகே, ஓடை பாலத்தில் மினி டேங்கர் லாரி கவிழ்ந்து டிரைவர் பலி + "||" + Near Gayathar Mini tanker truck accident on the bridge Stream Driver Kills

கயத்தாறு அருகே, ஓடை பாலத்தில் மினி டேங்கர் லாரி கவிழ்ந்து டிரைவர் பலி