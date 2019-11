மாவட்ட செய்திகள்

தனுஷ்கோடி அரிச்சல்முனை பகுதியில், சேதமான தடுப்பு சுவரை சீரமைக்கும் பணி தொடங்கியது + "||" + Dhanushkodi Arihalmunai area, Work on repairing the damaged barrier wall has begun

தனுஷ்கோடி அரிச்சல்முனை பகுதியில், சேதமான தடுப்பு சுவரை சீரமைக்கும் பணி தொடங்கியது