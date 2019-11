மாவட்ட செய்திகள்

ஊரக வளர்ச்சித்துறை சார்பில், ரூ.8 கோடியில் கிராம புறச்சாலை சீரமைப்பு பணி - கலெக்டர் தகவல் + "||" + On behalf of Rural Development, Puraccalai Rs 8 crore renovation work in the village

