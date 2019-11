மாவட்ட செய்திகள்

முதுகுளத்தூர் தாலுகா, கொழுந்துரை கிராமத்தில் நலத்திட்ட உதவிகள் -கலெக்டர் வழங்கினார் + "||" + Mudukulathur Taluk, Welfare Program Assistance in Colombo Village- Presented by the Collector

முதுகுளத்தூர் தாலுகா, கொழுந்துரை கிராமத்தில் நலத்திட்ட உதவிகள் -கலெக்டர் வழங்கினார்