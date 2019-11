மாவட்ட செய்திகள்

தாமிரபரணியில் நீர்வரத்து அதிகரிப்பு: நெல்லை குறுக்குத்துறை முருகன் கோவிலை வெள்ளம் சூழ்ந்தது + "||" + The increase in the inflow Thamirabarani Tirunelveli Cross section floods Murugan temple

தாமிரபரணியில் நீர்வரத்து அதிகரிப்பு: நெல்லை குறுக்குத்துறை முருகன் கோவிலை வெள்ளம் சூழ்ந்தது