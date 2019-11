மாவட்ட செய்திகள்

இடைத்தேர்தலுக்கு பிறகு, எனது அரசுக்கு மெஜாரிட்டி கிடைக்கும்; எடியூரப்பா நம்பிக்கை + "||" + After the by-election, my government will get a majority; Yeddyurappa Hope

